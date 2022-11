Neubau und Verlängerung der Bahn auf den Karlsruher Hausberg könnte frühestens 2025 beginnen. Die Planfeststellungsunterlagen für den Neubau wurden inzwischen beim Regierungspräsidium eingereicht. Derweil verändert ein Abriss die Innenstadt.

Rasant

Es geht rasend schnell voran mit dem geplanten Abriss und Neubau des Peek&Cloppenburg-Gebäudes (P&C) in der Karlsruher Fußgängerzone. Während gegenüber, bei Karstadt-Kaufhof, noch Unsicherheit über die Zukunft herrscht, hat man bei P&C schon begonnen, das Innenleben des Gebäudes heraus zu reißen. Das wundert durchaus ein bisschen, denn leichtfertig lässt ein guter Kaufmann sich doch normalerweise das Weihnachtsgeschäft nicht entgehen. Womöglich ist die Substanz des Gebäudes schlechter, als es der äußere Schein her gibt. Speziell das Tragwerk im Parkhaus sei stark von Rost befallen und das Dach nicht überall dicht. So hat man also schon jetzt mit der Entkernung begonnen, damit spätestens Anfang kommenden Jahres die Bagger zubeißen können. Schon im April soll vom alten Gebäude nichts mehr zu sehen sein, die Baugrube für das neue Gebäude soll Ende kommenden Jahres fertiggestellt sein. Ein weiteres Jahr wird für den Rohbau veranschlagt und Anfang 2026 könnte, wenn alles klappt, neu eröffnet werden. Was und wie das alles ablaufen soll, darüber will P&C am Donnerstag kommender Woche vor Ort informieren.

Bemerkenswert ist immerhin, dass unter anderem eine Fahrrad-Tiefgarage mit 200 Stellplätzen und Lademöglichkeiten für E-Bikes geplant ist. Bis dahin will P&C in die Post-Galerie ausweichen.

Dass man dem Internet nicht immer blind trauen soll, zeigt sich übrigens auch in diesem Fall. Auf der Homepage von Peek&Cloppenburg wird für Karlsruhe noch immer die Adresse in der Lammstraße als Standort angegeben, teilweise samt Öffnungszeiten. Taucht man tiefer auf der Internetseite ein, findet sich ein Bild aus Zeiten, als noch heftig am Stadtbahntunnel gebaut wird. Hier fehlen dann immerhin die Öffnungszeiten.

Verlängerung

Sie rollt doch noch ein bisschen länger. Eigentlich hätte die (alte) Turmbergbahn Ende Oktober ihren Betrieb einstellen sollen, doch TÜV und Genehmigungsbehörde genehmigten eine weitere, sechsmonatige Galgenfrist. Ende April kommenden Jahres soll nun also Schluss sein. Möglicherweise.

Denn eine erneute Verlängerung der Betriebserlaubnis ist nicht ausgeschlossen. Aber wie es jeder Autofahrer kennt: den TÜV-Stempel gibt es nicht kostenlos. 18.000 Euro mussten die Verkehrsbetriebe investieren. Spätestens Ende 2024 soll dann aber wohl endgültig Schluss sein und inzwischen wurden auch schon die Planfeststellungsunterlagen für den Neubau beim Regierungspräsidium eingereicht.

Wie berichtet soll die Bahn auf den Karlsruher Hausberg nicht nur erneuert, sondern auch verlängert werden. So dass dereinst direkt von der Straßenbahn in die Turmbergbahn umgestiegen werden kann. Der steile Fußweg zur bisherigen Talstation würde entfallen, die Turmbergbahn zudem endlich barrierefrei – und man bräuchte auch keinen zusätzlichen Fahrschein mehr. Gegen den Neubau laufen zwar noch Protestwellen, initiiert von Anwohnern. Auf 150 Metern Länge werde das Wohngebiet zerschnitten, klagen sie. Vielleicht sollte in diesem Zusammenhang angemerkt werden, dass seit Jahrzehnten eine Trasse für diese Verlängerung freigehalten wird, die links und rechts von nur einseitig bebauten Sträßchen gesäumt wird. Ortschaftsrat und Gemeinderat zeigen sich vom Protest jedenfalls reichlich unbeeindruckt und haben dem Vorhaben schon mehrfach mit großen Mehrheiten zugestimmt.