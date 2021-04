Der Fahrer eines Transportunternehmens, der eine Ladung mit Corona-Schnelltests vom Flughafen Frankfurt-Hahn nach Rheinstetten transportieren sollte, steht im dringenden Verdacht, am Dienstag auf dem Transportweg Schnelltest-Kits im Wert von über 60.000 Euro entnommen und mutmaßlich an einen noch unbekannten Tatgenossen übergeben zu haben. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit. Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Dienstagnachmittag beim Entladen des Transporters bei einer Rheinstettener Firma fest, dass die Kartons mit den Schnelltests ein unterschiedliches Gewicht aufwiesen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass zahlreiche Kartons nur zu etwa einem Drittel befüllt waren. Der Transportfahrer, ein 24-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.