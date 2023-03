Von den 131 Kaufhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof soll ein Drittel geschlossen werden. Welche – das entscheide sich wohl bis Mitte März. In Karlsruhe wird noch gebangt.

Galeria Karstadt Kaufhof hatte am 31. Oktober 2022 das zweite Schutzschirmverfahren beantragt. Am 1. Februar 2023 wurde das Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Essen eröffnet. Bis Mitte März soll feststehen, welche Standorte schließen müssen. Die Zeit drängt also. In Gesprächen mit der Stadt Karlsruhe, vor allem mit Oberbürgermeister Frank Mentrup hatten Vertreter von Galeria Kaufhof sowie die Vermieterin, eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, ihre Absicht bekräftigt, den Karlsruher Standort zu erhalten. Doch ist eine Einigung nach Kenntnisstand der Stadt bislang nicht erfolgt und derzeit nicht absehbar, teilte die Stadt in einer Mitteilung mit.

Karstadt mit großer regionaler Bedeutung

Da sich das Zeitfenster für eine Einigung nun schließe, richtete Mentrup einen Appell an beide Seiten. Die Neugestaltung der Innenstadt sei das zentrale Zukunftsprojekt der Stadt Karlsruhe. „Karlsruhe investiert seit geraumer Zeit in die Innenstadt, beispielsweise werten wir mit dem Bau der Kombilösung und der Neugestaltung der Kaiserstraße den öffentlichen Raum in der A-Lage deutlich auf“, so Mentrup. Karstadt stelle für die Karlsruher Innenstadt eine wichtige Ankernutzung mit großer regionaler Bedeutung dar, insbesondere vor dem Hintergrund eines auch in Zukunft attraktiven Nebeneinanders verschiedener Nutzungsformen.

Stadt will bei Untervermietersuche helfen

„Der Erhalt des Standortes und der dortigen Arbeitsplätze ist von besonderer Bedeutung.“ Da aber der Erhalt des „nach wie vor profitablen“ Standortes Karlsruhe von der Ausgestaltung des zukünftigen Mietverhältnisses abhänge, sei jetzt die zügige Einigung zwischen Mieterin und Vermieterin das Gebot der Stunde. Die Stadt habe ihre Bereitschaft signalisiert, den Einigungsprozess und die Neuausrichtung der Konzeption im Rahmen des Möglichen zu unterstützen. Mentrup sichert daher zu: „Bei der Suche nach passenden Untermietern biete ich die Unterstützung der Stadt Karlsruhe an.“