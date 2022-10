Die Polizeipräsenz war am Dienstag in Karlsruhe recht hoch. Doch nicht eine Demonstration, ein Fußballspiel oder er ähnliches war der Grund. Vielmehr nahm das Polizeipräsidium gemeinsam mit benachbarten Sicherheitsbehörden von Bundespolizei, Zoll und kommunalem Ordnungsdienst aus fünf Bundesländern an einem länderübergreifendem Sicherheitstag teil.

Ziel war es laut Polizei, das Sicherheitsgefühl der Bürger, aber auch den Kontrolldruck auf die Täter, zu erhöhen. Die Polizei war zwischen 7 Uhr und 24 Uhr dafür mit insgesamt 283 Kräften und vielen Kontrollen im öffentlichen Raum unterwegs. Schwerpunkt der präventiven und repressiven Polizeimaßnahmen waren unter anderem Kontrollen im Bereich der Gaststätten, die Betäubungsmittelkriminalität und die Schleusungskriminalität. Auch die Verkehrssicherheit wurde verstärkt kontrolliert, wobei hier der Fokus auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gelegt wurde. Insgesamt führten die Beamten in den 17 Stunden über 3000 Kontrollen durch. Acht Personen wurden dabei wegen verschiedener Delikte festgenommen und sechs mussten eine Blutprobe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgeben. Außerdem stellte die Polizei knapp 140 Gramm Marihuana sicher. Zudem wurden knapp 270 gefälschte Kopfhörer und 2000 illegale Tabakerzeugnisse beschlagnahmt. Des Weiteren brachten die Kontrollen über 20 Straftaten, fünf Verkehrsstraftaten, 70 Ordnungswidrigkeiten und 115 Verkehrsordnungswidrigkeiten ans Tageslicht.

Das Referat Prävention als auch Beamte vom „Haus des Jugendrechts“ führten zusätzlich präventive Gespräche mit den Bürgern durch und informierten diese unter anderem zu den Themen „Respekt gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten“ und „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“, insbesondere Anrufstraftaten wie beispielsweise „falscher Polizeibeamter“ und „Enkeltrick“.

In ganz Baden-Württemberg wurden am Dienstag laut Mitteilung der Polizei, die eine positive Bilanz zog, über 10.000 Menschen kontrolliert. Am gemeinsamen landesübergreifende Sicherheitstag nahmen neben Polizei, Zoll und Ordnungsdienst aus Baden-Württemberg auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Bayern teil.