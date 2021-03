Hilflos zwischen einer Hauswand und einer Böschung eingeklemmt, mussten die Insassen eines Wagens am Dienstagnachmittag von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Während des Einsatzes war die B 270 in Hohenecken, Ortsausgang Richtung Waldfischbach-Burgalben, voll gesperrt.

Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, wurde an der Kreuzung am Ortsausgang einem Autofahrer die Vorfahrt genommen, was zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen führte. Eins der beteiligten Autos rutschte schräg in eine Einfahrt und blieb dort hängen, informierte Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Gugel. Die Berufsfeuerwehr war, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Hohenecken und drei Wehrleuten aus Morlautern, kurz nach 14 Uhr alarmiert worden. Während die Insassen der anderen Fahrzeuge unbeschadet blieben, waren zwei Personen im verhakten Auto leicht verletzt und mussten über das Heck des Wagens vorsichtig herausgeholt werden. Die beiden wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Haus und am Fahrzeug gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an. Die B 270 war während des Einsatzes voll- und anschließend noch teilweise gesperrt.