Mindestens zwei Autos haben Unbekannte in der Nähe des Stadtparks beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, geht der Schaden in die Tausende. In der Schumannstraße zerkratzten die Täter die Fahrerseite eines schwarzen Kia. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei schlugen sie zwischen 7 und 16.45 Uhr zu. In der Trippstadter Straße, hatten die Vandalen es auf einen grauen Ford abgesehen. Auch in diesem Fall beschädigten sie den Fahrzeuglack mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sie sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 36914299 entgegen.