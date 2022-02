Zwei Ausstellungen aus einer Kooperation des Kunstvereins KunstRaum Westpfalz und der Stiftskirchengemeinde werden am Aschermittwoch eröffnet.

In der Stiftskirche führen Pfarrer Matthias Jung und die Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz und Vorsitzende des KunstRaums Westpfalz, Birgit Weindl, bei einer Passionsandacht um 18.30 Uhr in die Ausstellung „Kreuzwege“ mit Bildern von Monika Bozem ein. Finissage ist am Ostermontag, 18. April, um 11 Uhr in einem ökumenischen Gottesdienst. In dem Projekt „Kreuzwege“ zeigt Monika Bozem ihre künstlerische Interpretation menschlichen (Fehl-)Verhaltens. 15 abstrakte Bilder aus den Jahren 2006 bis 2008 thematisieren, was Menschen ihren Mitmenschen antun können.

Zuvor um 17 Uhr eröffnet Birgit Weindl die Ausstellung „Interna – Installation, Video, Fotografie“ von Gisela Desuki in der Pirmasenser Straße 6. Desuki arbeitet in den Bereichen Fotografie, Video, Objekt und Installation. Ihr zentrales Thema ist der Mensch in seiner Einsamkeit und Verletzlichkeit, auf der Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen: Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Die Finissage ist am 16. April um 11 Uhr.