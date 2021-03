Zu hohes Tempo im Kurvenbereich dürfte die Ursache eines Unfalls gewesen sein, der sich am Sonntagabend auf der A63 bei Kaiserslautern ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 42-jähriger Fahrer eines Opel Corsa auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er aus Richtung Mainz kommend die Autobahn an der Anschlussstelle Kaiserslautern Centrum verlassen wollte. Im Kurvenbereich kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro, so die Polizei.