In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern gebrannt. Wie das Klinikum bekanntgibt, wurde gegen 1 Uhr die Feuerwehr zunächst durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert, auch ein Notruf traf ein. Das Feuer war im dritten Stock des Hauses 8 ausgebrochen. Das Personal des Klinikums evakuierte zusammen mit der Feuerwehr 20 Patientinnen und Patienten in rauchfreie Bereiche.

Der Brand konnte über zwei Treppenräume schnell unter Kontrolle gebracht werden, anschließende Lüftungsmaßnahmen dauerten bis kurz vor 2 Uhr. Verletzt wurde niemand. Es waren insgesamt 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Das Ausmaß des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.