Etwa 7900 Teilnehmer gingen am Donnerstagabend beim Firmenlauf auf die Strecke. Zum ersten Mal fiel der Startschuss nicht in der Innenstadt, der Weg führte die Läuferinnen und Läufer über den Betzenberg.

Nach dem Start in der Fritz-Walter-Straße ging es über die Kantstraße in den Wald. Die fünf Kilometer lange Strecke führte auch am Wildpark vorbei und von dort durch das Wohngebiet Richtung Stadion, in dem die Teilnehmer ins Ziel einliefen. Die Läufer – viele von ihnen in Firmenshirts oder Kostümen – hatten sichtlich Spaß bei der Sache.

Laut Veranstalter wagten sich Teams aus 371 Unternehmen auf die Strecke, das Westpfalz-Klinikum war mit 425 Teilnehmern die größte Gruppe, teilte „B2Run“ im Vorfeld mit. Rund um das Stadion kann in den Abendstunden bei der After-Run-Party bei DJ-Musik gefeiert werden.