Die Ursache des Brands, der am Samstag vor zwei Wochen in einem Mehrfamilienhaus in der Bruchwiesenstraße in Ramstein-Miesenbach ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an, teilt das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern mit. Die Polizei habe einen Gutachter hinzugezogen. Drei der insgesamt zehn Bewohner mussten in der Brandnacht ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Wohnungen sind offenbar nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen, darunter eine Familie mit drei Kindern, konnten vorübergehend bei Verwandten oder Freunden unterkommen. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist laut Feuerwehr komplett ausgebrannt. Wegen der enormen Hitzeentwicklung sei sogar der Putz von den Wänden gekommen. Alles in allem waren rund 50 Feuerwehrleute, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.