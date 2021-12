Groß war die Vorfreude der drei Badmintonspieler des 1. BCW Hütschenhausen auf die BWF World Senior Championships im spanischen Huelva. Doch es lief vor allem für Pascal Histel nicht so, wie er es sich gewünscht hätte. Das Achtelfinale wie vor zwei Jahren bei der Senioren-WM in Polen erreichte er diesmal nicht.

„Ja, ich hatte mir viel vorgenommen und war dann natürlich enttäuscht über mein Abschneiden“, stellte Histel in seinem WM-Resümee fest. Hatte er bei seinem WM-Debüt in Katowice im Herreneinzel die Runde der letzten 16 erreicht, so war in Huelva für ihn bereits in der ersten Runde Endstation. Da traf er auf Abhinn Shyam Gupta. Ein schweres Los für Histel zum Turnierauftakt, denn der Inder gehörte früher zum Olympiateam seines Landes und zeigte während der Partie, dass er noch immer „über ein absolutes Händchen“ verfügt.

Histel gab den ersten Satz mit 16:21 und den zweiten mit 15:21 ab. Damit war für ihn der Einzelwettbewerb in der Altersklasse 40 schon zu Ende, da beim WM-Turnier das K.-o.-System angewandt wurde. Histels Erstrundengegner zeigte dann auch in den folgenden Spielen, dass sein Sieg kein Zufallsprodukt gewesen war. Er schaltete anschließend die Nummer eins der Setzliste aus und drang bis ins Viertelfinale vor.

Enttäuschendes Aus

Pascal Histel ging dann noch zusammen mit seinem Partner Michael Prinz (Zittau) im Herrendoppel-Wettbewerb an den Start. Doch auch hier gelang es ihm nicht, die zweite Runde zu erreichen. Zwar gewannen Histel/Prinz gegen das spanische Doppel Antonio Casquero/Antonio Rico den ersten Satz mit 23:21, mussten dann aber die Sätze zwei und drei mit 14:21 beziehungsweise 15:21 abgeben. Damit hatte die WM für den 41 Jahre alten Pascal Histel ein schnelles und enttäuschendes Ende gefunden.

Besser lief es für Histels Klubkameraden Norbert Denzer und Patric Freitag, die beide in der Altersklasse 45 antraten. Der Erstere schaltete im Herreneinzel im Auftaktmatch Toomas Vallikivi aus Estland in zwei Sätzen aus (21:13, 21:13). In der zweiten Runde unterlag er dann aber dem Inder Aneesh mit 22:20, 6:21 und 9:21. Auch Freitag erreichte durch einen glatten Zweisatzsieg über den Spanier Antonio Brao (21:5, 21:12) Runde zwei. Dort stoppte ihn aber der Schwede Mikael Nilsson. Der Hütschenhausener zog in zwei Durchgängen den Kürzeren (7:21, 12:21).

Freitag und Tröger im Achtelfinale

Patric Freitag war von den drei BCW-Spielern der erfolgreichste bei der WM. Mit seiner Partnerin Kathrin Tröger erreichte er im Mixed-Wettbewerb das Achtelfinale. Auf dem Weg dorthin hatten die beiden ein Paar aus Litauen und Estland jeweils in zwei Sätzen besiegt. Den Traum vom Viertelfinale mussten sie aber in der Partie gegen das dänische Paar Kennet Herloev und Birgitte Pedersen begraben (15:21, 11:21).

Norbert Denzer und Patric Freitag waren auch gemeinsam in der Herrendoppel- Konkurrenz mit von der Partie. Trotz einer starken kämpferischen Leistung unterlagen sie den Indern Sanjay Pai Panemangalore und Rajneesh Bhatia in drei Sätzen (16:21, 21:18, 19:21). Auch im Mixed kam für Denzer an der Seite von Kirsten Kubitza das Aus bereits in der ersten Runde.