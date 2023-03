Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt Dinge, die ändern sich scheinbar nie. Zum Beispiel die vorweihnachtlichen „Wir warten aufs Christkind“-Konzerte von Stephan Flesch und Co im Kammgarn-Kasino. Erstens sind sie einfach klasse, zweitens immer ausverkauft. Gefühlt ist das schon immer so, tatsächlich seit gut dreieinhalb Jahrzehnten. Das aktuelle erste von zwei Konzerten in diesem Jahr reihte sich am Donnerstag nahtlos ein in diese lange Reihe.

Dass sich manchmal eben doch etwas ändert, hatte die Unterbrechung des Kulturlebens durch die Pandemie gezeigt. Gitarrist und Entertainer Stephan Flesch äußerte sich gleich am