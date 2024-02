Ab dem Wintersemester 2024 erweitert die Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) in Kaiserslautern ihr Studienangebot. Zusätzlich zu den seit Jahrzehnten etablierten Studiengängen Betriebswirt (VWA) und Verwaltungs-Betriebswirt (VWA) bietet die VWA ab Oktober 2024 einen eigenen Studiengang an der Schnittstelle von Wirtschaft und Informatik an.

Bereits nach zwei Jahren erreichten die Studierenden den Titel Informatikfachwirt (VWA) als Zwischenziel. Nach insgesamt drei Jahren und bestandener Wirtschafts-Diplomprüfung erhielten sie den Abschluss Informatik-Betriebswirt (VWA), so das Institut. Zudem bestehe die Möglichkeit, einen Bachelor- beziehungsweise Master Abschluss zu erwerben.

Der Studiengang Informatik-Betriebswirt (VWA) passe optimal zur Wirtschaftsstruktur der Region Kaiserslautern. Mit dem berufsbegleitenden Studium könnten Beschäftigte sehr fokussiert an die Themen von Informatik, Wirtschaft und Rechtswissenschaften herangeführt werden. Der Studiengang lasse sich in sechs Semestern außerhalb der üblichen Arbeitszeiten absolvieren. Eine Förderung sei gegebenenfalls durch das Förderprogramm QualiScheck möglich.

Die nächsten Informationsveranstaltungen finden am Montag, 12. Februar, und am Montag, 11. März, jeweils von 18.30 Uhr bis etwa 19.30 Uhr statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminabstimmung unter Telefon 0631-371240 oder im Internet: www.vwa-kaiserslautern.de.