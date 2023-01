Die starken Schneefälle in der Nacht auf Samstag haben auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern Spuren hinterlassen. Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben 57 Verkehrsunfälle, dabei wurde eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt. Auf den Bundesautobahnen 6, 62, 63 wurden sechs Pannenfahrzeuge festgestellt, die jedoch keine Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich brachten. Die Polizeidirektion Kaiserslautern ist für Stadt und Landkreis Kaiserslautern, den Landkreis Kusel sowie Teile des Donnersbergkreises und des Landkreises Bad Kreuznach zuständig. Die Sachschäden – mit einigen Unfällen in der Südwestpfalz – schätzt die Polizei auf rund 360.000 Euro.

Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag kam es nach Polizeiangaben in der Region Kaiserslautern zu „fünf witterungsbedingten Verkehrsunfällen“. Ein an einem Unfall beteiligtes Fahrzeug war mit Sommerreifen unterwegs. Ein Auto kippte während eines Unfalls bei Weilerbach auf die Seite, so dass die leicht verletzte Beifahrerin von der Feuerwehr befreit werden musste. Die K19 war laut Polizei für zwei Stunden voll gesperrt. In zwei Fällen entfernten sich laut Polizei Autofahrer von der Unfallstelle. Einmal wurde ein Holzzaun beschädigt, einmal ein parkendes Auto. rhp/bld