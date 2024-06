Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni wieder angestiegen. Sie erreichte nach Angaben der Agentur für Arbeit das Niveau vom Januar. In der Westpfalz waren im Juni 17.911 Menschen ohne Job, 226 mehr als im Mai und 1529 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 6,4 Prozent. „Die Lage am Arbeitsmarkt ist verhalten stabil. Wir beobachten, dass das Risiko arbeitslos zu werden, trotz aller Herausforderungen über unsere Region hinaus, derzeit nicht stärker ausgeprägt ist als über das vergangene Jahr hinweg. Wir sehen aber auch, dass gerade in den letzten Wochen weniger Menschen ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung beenden konnten. Das steht ein Stück weit sicherlich aber auch im Zusammenhang mit den Pfingstferien und den verschiedenen Feiertagen“, argumentiert Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Weißler geht davon aus, dass es aufgrund der mehr als 5000 offenen Stellen in der Westpfalz zu Neueinstellungen kommt. Azubis und erfahrene Arbeitskräfte würden händeringend gesucht. „Damit haben nicht nur junge Menschen beste Chancen für den Berufseinstieg, sondern alle, die derzeit auf der Suche nach einer neuen Perspektive sind“, so Weißler.

In der Stadt Kaiserslautern waren im Juni 4920 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, 559 mehr als im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 8,7 Prozent im Mai auf nun 8,8 Prozent gestiegen. Im Landkreis Kaiserslautern waren im Juni 2893 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag zum Vormonat unverändert bei 5,1 Prozent.