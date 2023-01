Nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie blickt der Kaiserslauterer Karnevalclub (KC) Rot-Weiss zuversichtlich in die närrische Jahreszeit 2022/2023. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ gibt der Vorstandsvorsitzende Peter Schwiewager einen kurzen Rückblick auf die Entstehung des Vereins und eine Vorschau auf kommende Veranstaltungen.

Seine Nachfolge hat Schwiewager für die Neuwahl im kommenden Jahr schon fest im Blick. Die ständig zunehmenden Aufgaben in Kombination mit dem fortschreitenden Alter haben ihn bewogen, sein Amt 2023 in jüngere Hände zu geben. Das Amt als Bezirksvorsitzender Westpfalz der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine will er aber weiter ausüben. Die Fastnachtsvereine in der Westpfalz sind bestens vernetzt. So wird die Prunksitzung des Bezirks Westpfalz am übernächsten Wochenende (15. Januar, Fruchthalle) von allen fünf Kaiserslauterner Karnevalsvereinen gemeinsam gestemmt. „Das Beste aus der Westpfalz“ gibt Schwiewager das Motto der 60. „WEFA“ (Westpfälzer Fastnacht) aus. Die WEFA findet wechselnd bei Mitgliedern der Vereinigung in verschiedenen Pfälzer Städten statt. Der Veranstaltung in der Fruchthalle sieht Schwiewager mit etwas sorgenvoller Mine entgegen. Bei hohen Kosten für Miete, Veranstaltungstechnik, Catering etc. bei gleichzeitiger Konsumzurückhaltung in der Bevölkerung sei die Kalkulation schwierig.

Bereits seit der Gründung des KC Rot-Weiss im Jahr 2007 ist Schwiewager Vorstandsvorsitzender. Erwachsen ist der Verein aus der Gruppe „Harrys Tanzgarten“ die bei dem Gesangsverein der Siedlergemeinschaft am Belzappel angesiedelt war. In der Gründungsphase verfolgten die Väter des Vereins das Motto „Wenn schon weiter Fastnacht, dann richtig!“. Die im Namen enthaltenen Vereinsfarben finden Anlehnung an die Farben der Stadt Kaiserslautern und die des 1. FCK. „Zunächst tanzten nur drei bis vier Gardemädchen bei den Veranstaltungen. Nach drei, vier Jahren waren es schon 30 Mädchen in drei Gruppen.“ ergänzt Schwiewager die Geschwindigkeit in der Zunahme der Mitgliederzahl. Kürzlich hat sich dem Verein noch eine Gesangsgruppe „Die Sternenflieger“ angeschlossen, die in der Hauptsaison jedes Wochenende auftreten. Aktuell habe der Verein etwa 100 Mitglieder. „Zwar gibt es auch Abgänge wegen Umzug oder beruflicher Veränderung, aber insgesamt ist die Mitgliederzahl stabil.“ Ebenso stabil beschreibt er die finanzielle Situation des Vereins, der sich weitgehend aus Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen aus Veranstaltungen finanziert.

Die Aktivitäten des KC Rot-Weiss sind aber nicht nur auf die närrische, „fünfte“ Jahreszeit zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch begrenzt. Sommerliche Grillfeste, Trainingswochenenden, Jugendtage, Ausflüge, Wanderungen und Weihnachtsfeiern gehören ebenso in das Programm, wie die Prunksitzungen, die aber klar die jährlichen Höhepunkte darstellen. In den zurückliegenden Jahren wurden die Prunksitzungen stets im Bahnheim in der Pariser Straße abgehalten. Wegen Pächterwechsel und Umbauarbeiten dort hat der KC Rot-Weiss vorübergehend eine neue Wirkstätte gefunden.

Prunksitzungen gibt es am 21. Januar in Kaiserslautern (Theo-Barth-Halle) und am 5. Februar in Linden. Die Verbindung nach Linden ist in der Vereinsgeschichte verankert: zahlreiche Gardemädchen stammen von dort. Bei den Prunksitzungen wird die Prinzessin des KC Rot-Weiss, Jasmin II., die Gäste begrüßen. Für sie ist es die zweite Amtszeit in Folge. Wegen Corona wurde bisher keine neue Prinzessin gewählt.

Kontakt

www.karnevalclubrotweisskaiserslautern.net