Der DLRG-Ortsverein Kaiserslautern bietet am Samstag, 13. Juni, einen Schwimmabzeichen-Tag in der Waschmühle an.

Vom Seepferdchen über Bronze und Silber bis hin zu Gold – all diese Schwimmabzeichen können am Samstag bei der DLRG-Ortsgruppe Kaiserslautern abgelegt werden. Das Seepferdchen bescheinigt, dass sich die Person, die es erreicht hat, über Wasser halten kann. „Es attestiert kein sicheres Schwimmen. Dies ist erst ab dem Schwimmabzeichen Bronze der Fall“, stellt Christopher Kipry, der Erste Vorsitzende, klar. Darauf soll auch beim Schwimmabzeichen-Tag hingewiesen werden; die Eltern sollen sensibilisiert werden.

„Zudem soll landesweit die Möglichkeit geboten werden, an einem Tag das Ganze einfach und unkompliziert zu absolvieren“, verweist Kipry auf den kommenden Samstag, 13. Juni. Die Veranstaltung in der Waschmühle ist eingebettet in eine bundesweite Woche, in der die Schwimmabzeichen im Fokus stehen.

Auch manch ein Elternteil lässt sich anspornen

Schwimmabzeichen werden, so Kiprys Erfahrung, hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen erworben. Aber nicht nur. „Es gibt immer auch Eltern, die es selbst als Ansporn nehmen und es probieren“, so der Vorsitzende. Manche Erwachsene brauchen ein Schwimmabzeichen auch als Qualifikation für einen Beruf. Diese würden sich aber meist direkt bei der DLRG melden und einen Termin zur Abnahme vereinbaren.

Wer es am Samstag zeitlich nicht schafft, der kann sein Schwimmabzeichen auch das ganze Jahr über in einem Schwimmbad ablegen. Zuvor gilt es zu trainieren – beziehungsweise überhaupt erst das Schwimmen zu erlernen. Allerdings sei es mitunter schwierig, einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen. „Bei uns kann die Wartezeit auf einen Platz im Schwimmkurs schon mal bis zu zwei Jahre betragen“, bedauert Kipry.

Was man für die Abzeichen können muss

Wer schwimmen kann oder sich zumindest das Seepferdchen zutraut, der kann am Samstag ohne Anmeldung in die Waschmühle kommen. Die DLRG-Ortsgruppe Kaiserslautern wird mit vier bis sechs Ausbildern vertreten sein. Sie werden auch Interessierte beraten, welches Abzeichen für sie sinnvoll ist.

Das Seepferdchen: Für das Frühschwimmer-Abzeichen, das als Seepferdchen bekannt ist, müssen 25 Meter im Wasser zurückgelegt und der Sprung vom Beckenrand gewagt werden.

Das Bronze-Abzeichen: Das Bronze-Abzeichen ist auch als Freischwimmerschein bekannt. Verlangt werden ein Kopfsprung vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 200 Meter zu schwimmen, davon 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage – für weitere 50 Meter muss die Körperlage gewechselt werden. Auch das Tieftauchen auf zwei Meter, um einen kleinen Gegenstand zu holen, gehört dazu.

Das Silber-Abzeichen: Silber erhält, wer in 20 Minuten mindestens 400 Meter zurücklegt – in zwei verschiedenen Lagen über 300 und 100 Meter. Die Regularien geben vor, dass eine Schwimmart erkennbar sein muss. Tieftauchen auf zwei Meter, zehn Meter weit tauchen sowie ein Sprung vom Dreier gehören auch dazu.

Das Gold-Abzeichen: Für Gold heißt es, eine umfassende theoretische Prüfung (Baderegeln, Hilfe bei Eis- oder Bootsunfällen) zu absolvieren und in 30 Minuten mindestens 800 Meter sowie weitere Bahnen in vorgegebenen Stilen zu schwimmen. Ein Sprung vom Dreier, zehn Meter Streckentauchen, zwei Tauchgänge auf zwei Meter Tiefe ohne Abstoßen sowie 50 Meter Transportschwimmen sind außerdem zu zeigen. „Das ist schon sehr anspruchsvoll“, stuft Christopher Kipry das Abzeichen in Gold ein.

Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro für das Seepferdchen und auf zehn Euro für Bronze, Silber oder Gold. Interessierte werden gebeten, falls vorhanden, bereits erworbene Abzeichen oder Schwimmpässe mitzubringen. Wer ein Abzeichen ablegt, hat die Chance, eine Freikarte für die Waschmühle zu gewinnen.

Info

Der Schwimmabzeichentag in der Waschmühle wird am Samstag, 13. Juni, von der DLRG-Ortsgruppe Kaiserslautern von 13 bis 17 Uhr angeboten.

