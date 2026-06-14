Dass gesunde Ernährung mehr bewirkt, als nur beim Abnehmen zu helfen, erläutern Ernährungsexperten bei einer kostenlosen Telefon-Hotline für Versicherte aller Krankenkassen am Dienstag, 16. Juni, von 8 bis 20 Uhr. Einer Mitteilung zufolge beeinflusst eine ausgewogene Ernährung viele Prozesse im Körper. Sie trage zum Wohlbefinden bei, könne Entzündungen reduzieren und somit chronischen Erkrankungen vorbeugen. Unter der Nummer 0800 111841 erläutern die Ernährungsberater, welche Lebensmittel besonders geeignet sind, worauf man besser verzichten sollte und wie sich eine entzündungshemmende Ernährung alltagstauglich umsetzen lässt. „Gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein – schon kleine Veränderungen können die Lebensqualität spürbar verbessern“, wird Dirk Kaulen von der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern in der Mitteilung zitiert.