Wer wissen will, wo Mathematik überall drin steckt, obwohl es gar nicht drauf steht, der ist am Samstag an der RPTU gut aufgehoben: beim Tag der Mathematik.

Sicher: Zielgruppe des Aktionstags rund um das Fach Mathematik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau sind junge Menschen, die sich vorstellen können, ganz tief in die Welt der Mathematik eintauchen zu wollen. Am besten geht das mit einem Studium – wofür der Fachbereich in Kaiserslautern eine gute Adresse ist, unterstreicht Mathias Schulze. Der Mathematik-Professor hat den „Tag der Mathematik“ organisiert. „Unser Fokus liegt auf Schülerinnen und Schülern, aber wir sprechen alle Leute an, die sich für Mathematik interessieren“, sagt Schulze, der seit zehn Jahren für die Organisation verantwortlich zeichnet.

Los geht es am Samstag um 9.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung im Gebäude 42 auf dem Campus Kaiserslautern. Die meisten Veranstaltungen des Aktionstages finden dann im Mathematikgebäude mit der Nummer 48 statt: Workshops, Vorträge, Erfahrungsberichte.

Beispielsweise sind drei Absolventinnen des Fachbereichs Mathematik zu Gast, die aus ihrem Berufsleben berichten: Elisabeth Leoff promovierte 2015 im Bereich Finanzmathematik und arbeitete danach erst am Fraunhofer ITWM, bevor sie 2023 zum Bundeskriminalamt nach Wiesbaden wechselte. Dort befasst sie sich mit der KI-Koordination des BKA. Birte Johannson arbeitet beim Pumpenhersteller KSB in Frankenthal und beschäftigt sich dort vor allem mit der datengetriebenen Entwicklung von Algorithmen und Modellen basierend auf maschinellem Lernen oder statistischen Modellen. Tessa Nogatz hat 2022 am Lehrstuhl für Statistik im Bereich Bildverarbeitung und -analyse promoviert. Seit 2024 ist sie bei der MetaSystems Hard & Software GmbH in Altlußheim als Entwicklerin für automatisierte Mikroskopie beschäftigt. „Die drei Beispiele zeigen, wohin ein Mathematik-Studium später mal beruflich führen kann“, sagt Schulze.

Schulze hebt das zur Fraunhofer-Familie gehörende Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) hervor, das sich quasi um die Ecke des Campus in Kaiserslautern befindet. Die Leiterin Anita Schöbel, die ebenfalls in Kaiserslautern studiert hat, wird am Samstag auch einen Vortrag halten, dabei erklären, was Mathematik mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gemeinsam hat. „Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, es ist das einzige Fraunhofer-Institut mit dem Schwerpunkt Mathematik.“

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