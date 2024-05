Es ist das Ende einer mehr als 150-jährigen Erfolgsgeschichte: Wie die finnische Valmet-Gruppe ankündigt, wird sie zum Jahresende ihre Niederlassung in Kaiserslautern dichtmachen – und allen 39 Beschäftigten kündigen. Als Erbe der einstigen EWK Umwelttechnik steht der Standort für deutsche Ingenieurskunst. In der Belegschaft lösen die Pläne Bestürzung aus.

Das war’s also, für immer. Am 31. Dezember ist Schluss, und nichts wird den Angestellten, die in dem alten Sandsteingebäude hier untergebracht sind, den Job retten