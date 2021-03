An der Pforte 4 des Werks trafen sich am Mittwochmittag Beschäftigte von Opel in Kaiserslautern zu einem zweiten Warnstreik. Zu der Aktion hatte die IG Metall aufgerufen. Die Zahl vier hatte dabei auch symbolischen Charakter: Vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten fordert die Gewerkschaft in den gerade laufenden Tarifverhandlungen. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Opel, Florian Krapf, forderte zudem eine Beschäftigungsgarantie sowie Investitionen in den Standort. Der Betriebsratsvorsitzende Thomas Zangerle berichtet von den festgefahrenen Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Die Kundgebung wurde mit der Videoplattform Zoom auch live übertragen. Bernd Löffler, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Kaiserslautern, sagte der RHEINPFALZ, dass die Gewerkschaften bereit sind, bei den Protesten „noch eine Schippe draufzulegen“.