Ein Waldgebiet auf Fischbacher Gemarkung hat am Dienstagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr zu dem Flächenbrand alarmiert. Zeugen hatten den Brand im Wald zwischen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer bemerkt. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Ersten Schätzungen zufolge stand ein Bereich von rund 3000 Quadratmetern in Flammen. Auch ein leerstehendes Gebäude wurde beschädigt. Der Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Ermittler wollen Brandursache finden

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittler wollen unter anderem die Ursache klären. Zeugen sollen sich unter Telefon 0631 36913312 melden.