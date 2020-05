Noch bis Freitag bereiten Künstler aus Kaiserslautern Musikfreunden die Freude, eine Art Wohnzimmer-Konzert miterleben zu dürfen. Ehe er zum Finale der Live-Stream-Reihe auftritt, ist Tobias Urbanczyk am Dienstag „Couch-Gast“ bei der Landesschau im Südwestfernsehen.

Der aus Kaiserslautern stammende Schlagzeuger Tobias Urbanczyk ist am Dienstagabend (18.45 Uhr) im Studio in Mainz zu Gast. Beim „Couch-Gespräch“ der Landesschau kommt er ausführlich zu Wort.

Der Musiker lebt und arbeitet seit acht Jahren in Los Angeles (wir berichteten mehrfach). Einst in die USA gezogen, um seine Kompetenzen zu vervollkommnen, wurde Urbanczyk dort schnell zu einem der gefragtesten Drummer. Er erwarb sich unter anderem einen Namen als Mitglied der Band Miner und als Begleiter bei Stadion-Auftritten von Sabrina Carpenter und Shawn Mendes.

Zahlreiche weitere Kooperationen mit prominenten Künstlern kennzeichnen die bisherige Karriere des 28-jährigen Kaiserslauterers. Zurzeit hält sich Tobias Urbanczyk in der alten Heimat auf.

Neben Musik gibt’s Kunstwerk zum Ersteigern

In Kaiserslautern bereichert Urbanczyk jetzt auch die Live-Stream-Reihe, mit der das Kulturreferat der Stadt und die städtische Gesellschaft KL.digital aus der Corona-Not heraus eine Erfolgsgeschichte kreiert haben. Beim letzten Stream am kommenden Freitag, 15. Mai (17 Uhr), ist Urbanczyk mit dem Bassisten Sam Mpungu zu hören. Auch Streetart-Künstler Carl Kenz ist in der Fruchthalle dabei und lässt sich von der Kamera bei der Arbeit über die Schulter schauen. Sein Werk kann ersteigert werden.

Am Dienstag (17 Uhr) ist aber zunächst noch Donovan Aston mit Songs von Genesis an der Reihe. Gusti Vina Aprilia und Syrafina Ghassani folgen am Mittwoch, Myk Sno’ und Kevin Iszard mit Ray Mahumane sind dann am Donnerstag jeweils zur selben Stunde dran.