„Ich bin in Erfenbach geboren, ich kenne Erfenbach und die Erfenbacher kennen mich.“ Paul-Peter Götz (75), für die Freien Wähler im Stadtrat und seit März 2022 Ortsvorsteher seines Heimatortes, will es wieder wissen. Als einziger kandidiert er bei der Kommunalwahl für den Vorsitz im Ortsbeirat. Auch hofft er auf eine weitere Periode im Stadtrat.

In Erfenbach ließen sich zunehmend mehr junge Familien nieder. Sie „an die Hand zu nehmen und sie ins Dorfleben zu integrieren“, sieht Götz als eine seiner Aufgaben an. Ein Transparent vor dem Rathaus lädt Bürger ein, Anregungen für das Ortsgeschehen aufzuschreiben.

Die Verwaltung bemühe sich, verweist er auf die vorgelegte Planung zur Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule und die Anschaffung von Spielgeräten in der Kita. Mit der Aufwertung der Brunnenanlage in der Siegelbacher Straße soll es vorangehen. Das gelte ebenso für die Renaturierung des Erfenbachs und die Gestaltung des Kreuzsteinparks, einem Wohngebiet zwischen der Lampertsmühle und der Kreuzsteinhalle. Als einen Teil der Kultur, die in Erfenbach neben Vereinen von Kreativgruppen lebt, ist es Götz ein Anliegen, die beiden Kirchengemeinden mehr in das öffentliche Leben zu integrieren.

Kandidaten für Ortsbeirat

SPD: Philipp Wartenberg, Dorothee Hof, Holger Bier, Ruth Wartenberg, Jan Günther, Klaudia Hof, Karl-Heinz Klein, Udo Lackmann, Hans-Werner Günther, Hans Brämer, Jürgen Krone, Patrick Schäfer, Hans Beckmann, Reiner Kiefhaber, Heinrich Schewerda.

FW: Paul-Peter Götz, Sandra Faß, Berthold Wandschneider, Anna Kosar, Sascha Feth, Johannes Weyrich, Andreas Schlichting, Andreas Bitsch, Charlotte Wunderlich-Haehn, Birgit Hemmerling, Philipp Faß, Axel Zäuner, Gabriele Wollenweber, Jörg Hemmerling, Peter Wollenweber.