Das Wetter war wenig frühlingshaft, aber die Musik der Blaskapelle Saaravanka erwärmte die Besucher des ersten Kaiserslauterer Volksparkkonzerts der Saison rasch von innen.

In ihrem Grußwort zur Eröffnung der Reihe im Kaiserslauterer Jubiläumsjahr verwies Oberbürgermeisterin Beate Kimmel am Sonntag auf die Stellung der Volksparkkonzerte als wichtiger Bestandteil des vielfältigen aktuellen Veranstaltungsprogramms. Bemerkenswert sei das stimmige Zusammenspiel von Musik, ehrenamtlichem Engagement und idyllischer Kulisse des Parks. Ihr Dank galt den Organisatoren, Helfern und Sponsoren, die diese Konzerte ermöglichen und tragen würden.

Ein Jubiläum feiert dieses Jahr auch die saarländische Blaskapelle Saaravanka, denn das Orchester wird 30 Jahre alt. Unter dem Motto „Von der Saar in die Pfalz, Musik verbindet“ bot das erfahrene Ensemble unter der souveränen Leitung von Frank Lambert ein abwechslungsreiches Programm aus Polkas, Walzern und Märschen, das hier und da mit Elementen aus Klassik und Moderne angereichert wurde. Abgerundet wurde das Konzert von gesanglichen und instrumentalen Solo-Beiträgen – eine spieltechnisch und interpretatorisch tadellos organisierte Reise in die Welt der böhmisch-mährischen Blasmusik.

Klatschendes und tanzendes Publikum

Im Publikum wurde bald ausdauernd mitgeklatscht sowie vor der Bühne und hinter den – vermutlich des Wetters wegen nicht ganz so dicht wie üblich besetzten – Stuhlreihen sogar getanzt. Kurz nach Mittag brach dann doch noch die Sonne durch die Wolkendecke und begleitete das restliche, ungewohnterweise ohne Pause gebotene zweistündige Programm bis zur extralangen Zugabe. Es war von der Musik über das Ambiente bis hin zur Getränkeversorgung durch den Musikverein Otterbach ein Auftakt nach Maß der diesjährigen Volksparkkonzerte.

Info

Das nächste Volksparkkonzert findet am 31. Mai ab 11 Uhr statt. Unter dem Motto „Let us entertain you“ wird die Kolpingskapelle Ramsen zu Gast sein.

