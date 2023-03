Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pflegenotstand ist seit langem als Schlagwort in aller Munde. Doch langsam scheint das Problem erkannt zu werden, glaubt Andrea Bergsträßer, Pflegedirektorin am Westpfalz-Klinikum, die als Vizepräsidentin der Landespflegekammer deutliche Forderungen an die Politik stellt. Am Geld liegt es nicht.

Frau Bergsträßer, Sie haben für die Landespflegekammer eine deutliche Forderung formuliert, die auch von Verdi aufgegriffen wurde. Aber fangen wir hier an: Wie ist denn die Arbeitsbelastung derzeit? Am Westpfalz-Klinikum und generell?

Die