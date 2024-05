BRUCHMÜHLBACH-MIESAU. Der Renntag von Miesau gehört zu den sportlichen Höhepunkten des Pferdesports in der Westpfalz. Ausgerichtet wird er am Freitag vom Reit- und Fahrverein Miesau. Auf dem Programm stehen fünf Rennen, drei für Galopper und zwei für Traber.

„Die Resonanz im Vorfeld ist mehr als gut, und wir rechnen mit vollen Startplätzen in allen Rennen“, berichtet der Vorsitzende Marcus Sauter. Gegenüber den Vorjahren ist dies wieder ein Anstieg des Interesses am Renntag, bei dem alle Rennen mit 4000 Euro dotiert sind. „Wir stellen auch fest, dass der Spaß am Wetten wieder größer geworden ist. Deshalb erwarten wir auch bei der Wettsumme ein Spitzenergebnis“, sagt Sauter. „Insgesamt gesehen könnte es ein Renntag werden, wie wir ihn schon lange nicht mehr hatten.“ Die Teilnehmer erwarten optimale Bedingungen: Der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Mayer und sein Helferteam haben das Gras-Oval in einen hervorragenden Zustand gebracht.

Der Blick in die Nennungen verspricht Spannung. Die Leistungsstärke ist groß und teils ausgeglichen. Der Zeitplan sieht Läufe ab 15.30 Uhr auf der 1900 Meter langen Bahn vor. Interessant ist das Hauptrennen über die Distanz von 2350 Meter, wobei die Teilnehmer zwei Mal an der Haupttribüne vorbeireiten.