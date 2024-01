Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den offenen Saarlandmeisterschaften in Heusweiler waren Karatesportler aus Belgien, Köln, Bonn, Hessen, Stuttgart, dem Rheinland, Rheinhessen, der Vorderpfalz, Luxemburg und der Westpfalz auf der Matte. Mit insgesamt 45 Vereinen und knapp 200 Teilnehmern war die Konkurrenz stark. Das verhinderte allerdings nicht die Erfolge der Westpfalz-Starter.

An Lukas Quadt vom Teikyo Team Kaiserslautern kam in der Kumite U21 (60 bis 67 Kilogramm) keiner vorbei. Der Lauterer holte sich den saarländischen Meistertitel und wurde in der Leistungsklasse Dritter.