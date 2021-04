Wirklich dumm gelaufen ist eine Verkehrskontrolle für einen Mann aus dem Landkreis am Dienstagabend. Wie die Polizei berichtet, wurden während der Kontrolle in der Verbandsgemeinde Landstuhl auch die Personalien des Beifahrers überprüft. Gegen den 45-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, da er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro bezahlen muss. Um den Betrag aufzutreiben, wurde der Mann zu seiner Wohnung begleitet. Dort fanden die Polizisten mehrere hundert Gramm Amphetamin, Haschisch und Marihuana – außerdem ein Messer, einen größeren Bargeldbetrag sowie fünf Handys. Der 45-Jährige sagte lediglich, dass die Gegenstände nicht ihm gehören würden. Er wurde in Gewahrsam genommen und am Mittwoch der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 45-Jährige wurde daraufhin ins Zweibrücker Gefängnis gebracht.