Ein in mehrfacher Hinsicht denkwürdiges Konzertereignis erwartet die Besucher der Kaiserslauterer Fruchthalle am Donnerstag ab 20 Uhr: Das angesehene Mandelring-Quartett gibt Kaiserslautern die Ehre, hat eine Uraufführung im Gepäck und nennt das Ganze „Denkwürdige Spuren“.

Neben den Spuren von Beethoven und Schostakowitsch folgt das Streicherensemble dem zeitgenössischen Komponisten Marc-Aurel Floros. Der in Hamburg geborene und heute in Köln ansässige Künstler hat im Auftrag des Lauterer Kulturreferats das Streichquartett „Ezechiel“ geschrieben. Floros ist der Schöpfer einer 2021 ebenfalls in der Fruchthalle uraufgeführten „Barbarossa-Sinfonie“.

Das international renommierte Mandelring-Quartett wurde 1983 in Neustadt an der Weinstraße gegründet und besteht heute aus Andreas Willwohl sowie den Geschwistern Sebastian, Nanette und Bernhard Schmidt. In ihrer Heimatstadt haben sie das jährlich stattfindende Hambacher Kammermusik-Festival ins Lebens gerufen. Seit 2010 gestaltet das Ensemble eigene Konzertreihen in Neustadt und in der Berliner Philharmonie. Gastspielreisen führen in internationale Musikzentren. Zudem finden sich im Konzertkalender regelmäßige Tourneen nach Mittel- und Südamerika, in den Nahen Osten und nach Asien.

Mehrfach führte das Quartett Zyklen der gesamten Streicherkammermusik von Mendelssohn und Brahms auf. Die 15 Streichquartette von Schostakowitsch spielte das Quartett unter anderem bei den Salzburger Festspielen. Im vergangenen Frühjahr war das Ensemble bereits zum dritten Mal eingeladen, Konzerte auf den Stradivari-Instrumenten der königlichen Sammlung in Madrid zu spielen. Vor dem Auftritt in der Fruchthalle gibt der Operndramaturg Elias Glatzle ab 19.15 Uhr eine Einführung im Roten Saal.