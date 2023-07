Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was macht eine Frau, wenn sie mitten im Eheleben von ihrem Mann verlassen wird und nun mit der – vermeintlichen oder tatsächlichen – Leere in ihrem Leben zurecht kommen muss? Die teils amüsante, teils nachdenklich stimmende Antwort darauf gaben die irische Autorin Geraldine Aron in ihrem erfolgreichen Theaterstück „My brilliant divorce“ und am Samstagabend die Theatergruppe an der Uni KL in der Premiere ihrer deutschsprachigen Version „Meine tolle Scheidung“. Regie führte Parya Memar, die auch gleich die Hauptrolle übernahm.

Um er gleich vorweg zu sagen: Das Stück ist zwar eine Komödie, aber kein oberflächlicher „Schenkelklopfer“. Der Humor ist subtil, mehr in