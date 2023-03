Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der mondäne Kosmopolit schätzt es in den Metropolen der Welt ebenso wie der Tourist in Lütten Klein an der Ostsee: Mit einem Blick auf Google Maps im Smartphone ist die nächste Haltestelle ausgemacht, und schon weiß man, dass der nächste Bus nur 450 Meter und elf Minuten entfernt ist. Außer, man steht in Kaiserslautern.

Für mich ist es selbstverständlich geworden. Egal, ob ich in Mannheim, Rom, Sydney oder meinem niedersächsischen Heimatdorf stehe: Google Maps weiß immer, wie ich