Unbekannte haben am Wochenende in einem Parkhaus in der Paul-Ehrlich-Straße in Kaiserslautern zwei Autos demoliert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Aus einem der Fahrzeuge stahlen die Täter demnach auch einen Werkzeugkoffer. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 1500 Euro.

Die Täter machten sich den Ermittlern zufolge zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, an einem Mercedes und einem Renault zu schaffen. Sie zerstörten die Heckscheibe des Mercedes C180 und hebelten eine Tür des Renaults Megane auf.

Polizei sucht Zeugen

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion in der Logenstraße zu melden.