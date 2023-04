Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Südwest-Derby in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest. Am Samstag empfängt der 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Saarbrücken. Anpfiff ist um 12 Uhr auf Platz vier des Fritz-Walter-Stadions. Im Kampf um den Klassenerhalt will die Mannschaft von Alexander Bugera gegen die bereits abgestiegenen Saarländer wichtige Zähler sammeln.

Bei noch drei ausstehenden Ligapartien stehen die Lauterer nach wie vor knapp über dem Strich. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt allerdings nur einen Punkt. „Wenn