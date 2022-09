Die Perspektivmannschaft des TuS Dansenberg ist am Samstag mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die Oberliga-Handballer lagen bei der favorisierten HSG Rhein-Nahe Bingen bereits zur Pause klar im Hintertreffen und zogen mit 20:34 (9:20) den Kürzeren.

Dansenberg konnte das Spiel nur bis zur verletzungsbedingten Auswechslung von Tobias Kurz offen gestalten. Der Youngster zog sich eine Platzwunde zu und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. „Danach haben wir völlig den Faden verloren, vor allem in der Abwehr“, haderte TuS-Coach Tobias Wächter. Auch im Angriff lief jetzt nicht mehr viel zusammen. Am Ende standen für die Gäste 30 Fahrkarten zu Buche.

Bingen zog von 4:3 über 8:4 auf 14:6 davon und baute seine Führung bis zum Seitenwechsel auf elf Tore aus. Trotz der sich anbahnenden Niederlage hielt die junge Dansenberger Mannschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen und verhinderte so eine noch höhere Pleite. „Wir haben nach der Pause Charakter bewiesen, wollten uns nicht völlig abschießen lassen. Dass gegen ein Spitzenteam wie Bingen alles klappen muss, wenn man etwas mitnehmen will, ist natürlich klar. Dennoch war das Spiel aus unserer Sicht ein wenig enttäuschend“, räumte Wächter nach der klaren Auftaktniederlage ein.

Linkshänder treffen

Im Spiel nach vorne wusste vor allem Steffen Kiefer zu überzeugen. Der Routinier erzielte sieben Tore. Neuzugang Yannik Kötz steuerte drei Treffer bei. Somit gingen die Hälfte aller Dansenberger Tore auf das Konto der beiden einzigen Linkshänder im Kader. „Ich hoffe die Mannschaft hat gesehen, dass man in der Oberliga deutlich aggressiver und mit mehr Willen verteidigen muss, als wir das heute getan haben“, sagte der Trainer mit Blick auf das anstehende Pfalz-Derby gegen die HSG Eckbachtal, die am Sonntag (18 Uhr) ihre Visitenkarte in der Layenberger-Sporthalle abgibt.

So spielten sie

TuS Dansenberg II: Rutz/N. Becker (Tor) Kiefer (7), Simgen, Kötz (je 3), Grunau, Theuer, Linnenbach, Kurz, Kölsch, P. Becker, Hofmann (je 1), Bechtel, Flesch