Der TuS Dansenberg II ist am Sonntag mit einer Niederlage bei der MSG HF Illtal in die Mission Klassenerhalt gestartet. Beim 28:33 (11:16) lag die Mannschaft von Trainer Theo Megalooikonomou früh im Hintertreffen und lief vergeblich einem Rückstand hinterher.

Die rund 200 Zuschauer in der Eppelborner Hellberghalle bekamen eine einseitige Partie zu sehen, in der die Zebras ab der zehnten Minute den Ton angaben. Steffen Kiefers Treffer zum 3:2 (5.) markierte die letzte Führung des TuS Dansenberg an diesem Abend. Der Linkshänder avancierte mit insgesamt neun Toren, darunter fünf Siebenmeter, zum besten Schützen seiner Mannschaft. Auch Nachwuchsspieler Ben Kölsch (6) zeigte sich treffsicher. Gemeinsam erzielte das Duo mehr als die Hälfte aller Dansenberger Tore. Am Ausgang der Partie änderte das allerdings nichts. Illtal ging mit 5:4 (8.) in Front und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand.

Beflügelt vom bärenstarken Max Mees, der insgesamt 14 Treffer erzielte, bauten die Hausherren ihre Führung sukzessive aus und zogen bis zum Seitenwechsel über 10:7 auf 16:11 (30.) davon. Näher als bis auf vier Tore kamen die Schwarz-Weißen nach der Pause nicht mehr heran.

Die Vorentscheidung fiel bereits Mitte der zweiten Halbzeit, als die Hausherren ihre Führung mit drei Toren in Folge auf 25:16 (45.) ausbauten. Der Rest war Formsache, auch wenn Dansenberg sich noch einmal bis auf 22:26 (52.) herankämpfte.

Ein weiter Weg

Während sich Illtal durch den sechsten Saisonsieg auf Rang neun verbesserte, verharren die Westpfälzer im Tabellenkeller, wo sie punktgleich mit der VTZ Saarpfalz und der HSG Nahe-Glan auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Das Spiel gegen Illtal war die erste Partie seit dem Trainerwechsel Mitte November, in dem die Perspektivmannschaft mehr als 30 Tore kassierte. In den ersten fünf Spielen unter der Regie von Megalooikonomou hatte der TuS im Schnitt nur 25 Tore zugelassen und vier von zehn möglichen Punkten geholt. Die dritte Niederlage in Folge hat deutlich gemacht, dass vor der jungen Mannschaft noch ein weiter Weg liegt, wenn sie im Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich sein will.

Das nächste Spiel steht am Sonntag (18 Uhr) in eigener Halle gegen den Tabellenfünften aus Bingen auf dem Programm.

So spielten sie

TuS Dansenberg II: Rutz/N. Becker (Tor), Kiefer (9/5), Kölsch (6), M. Becker (4), Kötz (3), Grunau, Theuer (je 2), C. Seitz, Hofmann (je 1)