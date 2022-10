Der TuS Dansenberg II empfängt am Sonntag (18 Uhr) seinen oberen Tabellennachbarn SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Sollte die Perspektivmannschaft auch das vierte Spiel in Folge verlieren, droht ein heißer Herbst.

Den bislang einzigen Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Wächter gegen die HSG Eckbachtal einfahren. Zum 28:22-Erfolg steuerte Youngster Tobias Kurz acht Treffer bei. Seine Tore sind auch diesmal wieder gefragt, wenn die Trendwende gelingen soll.

Mit dem Auswärtsspiel bei Drittligaabsteiger SF Budenheim und dem anschließenden Derby-Kracher gegen Meisterschaftsfavorit TV Homburg, stehen den Schwarz-Weißen danach zwei echte Herkulesaufgaben bevor. Ein Sieg im Heimspiel gegen den Aufsteiger wäre daher wichtig, wenn man im Kampf um den Klassenerhalt nicht weiter ins Hintertreffen geraten will. Die Südpfälzer gelten als offensiv ausgerichtete Mannschaft, die gerne mit einer 3-2-1-Deckung agiert, um den Gegner beim Spielaufbau zu stören. „Hier gilt es mit viel Bewegung in den Positionsangriff zu bekommen“, stellt TuS-Coach Sebastian Wächter klar.

Die Lage ist angespannt

Die Personalsituation bei den Schwarz-Weißen ist nach wie vor angespannt. Jannik Grunau (Fußverletzung) und Jan Simgen (Daumenbruch) fallen weiterhin aus. Neuzugang Nils Bechtel von der HSG Kaiserslautern hat sich eine Fingerverletzung zugezogen und muss daher ebenfalls passen, Niklas Jung (Kniebeschwerden) und Tobias Kurz (Achillessehnenprobleme) sind angeschlagen. „Das sind schon einige Ausfälle, die wir jetzt kompensieren müssen. Trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir mit Kampfbereitschaft, Leidenschaft und dem nötigen Siegeswillen in das Spiel gehen“, stellt der TuS-Coach klar.

Noch ist in der Tabelle alles eng beisammen, die Mannschaften zwischen Rang neun und Abstiegsrang 15 trennen nur zwei Punkte. Bis auf das noch immer sieglose Schlusslicht HSG Worms konnten sämtliche Teams bislang mindestens einen Sieg erringen. So auch der TuS Dansenberg II, der am Sonntag die Punkte drei und vier einfahren will.