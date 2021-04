Der TuS Dansenberg bekommt es im ersten Heimspiel des Jahres am Samstag um 19.30 Uhr in Layenberger Sporthalle gleich mit dem Topfavoriten der Dritten Bundesliga Mitte zu tun. Beim Spiel gegen Zweitligaabsteiger HSG Krefeld kommt es zu einem mit Spannung erwarteten Debüt eines Neuzugangs.

„Die aktuelle Mannschaft von Krefeld hat mit der letztjährigen so gut wie nichts mehr zu tun. Es hat daher auch keinen Sinn gemacht, die Spiele aus der Vorsaison zu analysieren. Wir kennen die Mannschaft nicht und konnten sie erst einmal sehen. Sie haben auf jeden Fall sehr starke Einzelspieler und sind auch in der Breite sehr gut aufgestellt. Die Aussagekraft eines einzigen Spiels ist natürlich gering. Wir machen uns daher keinen Kopf über taktische Maßnahmen, sondern wollen mit derselben Einstellung und demselben Engagement wie gegen Gelnhausen in das Spiel gehen“, erläutert Dansenbergs Trainer Steffen Ecker.

Knapper Sieg der „Eagles“

Krefeld wurde seiner Favoritenrolle beim 25:23-Auftaktsieg gegen die TSG Haßloch erst in der Schlussphase gerecht. Nach schwachem Beginn (1:4/5:9) fanden die „Eagles“ immer besser zu ihrem Spiel und kamen nach Paraden ihres sehr gut aufgelegten Torhüters Oliver Krechel zu einfachen Toren nach Gegenstößen. In den letzten zehn Minuten brachte die HSG den knappen Sieg dann auch dank der tieferen Bank über die Zeit. „Es ist auch eine besondere Situation nach sieben Monaten vor den eigenen Fans zu spielen. Da will sich jeder Spieler zeigen und gut sein. Ich glaube, wir haben da etwas überpaced, und dann hat alles nicht so ganz funktioniert. Für die kommenden Spiele müssen wir uns zusammenreißen, dass dies nicht mehr passiert. Wir können uns nicht in jedem Spiel so zurückkämpfen“, betonte Krechel gegenüber RP-Online.

Maximal 120 Zuschauer

Für die vielen freiwilligen Helfer beim TuS Dansenberg stellt das erste Heimspiel organisatorisch eine große Herausforderung dar. Schließlich gilt es, ein ausgeklügeltes Hygienekonzept umzusetzen, um den Aufenthalt für die maximal 120 Zuschauer in Zeiten einer noch immer grassierenden Pandemie so angenehm und so sicher wie möglich zu machen. Wo sonst bis zu 500 Zuschauer für einen Hexenkessel sorgen, werden am Samstag viele Plätze leer bleiben. „Wie viel der Heimvorteil dann noch wert ist, muss man natürlich abwarten. Die Unterstützung war gerade in den Schlussminuten immer ein wichtiger Faktor. Die Vorfreude ist dennoch riesengroß, es wird sicher trotzdem Gänsehautmomente geben“, setzt Ecker auf den Rückhalt der Fans.

Auskurierte Verletzung

Nach auskurierter Verletzung wird der luxemburgische A-Nationalspieler Raphael Guden sein mit Spannung erwartetes Debüt geben. Der 19-Jährige zählt in seiner Heimat auf Rückraummitte zu den Toptalenten. Ein kleines Fragezeichen steht allerdings noch hinter den Einsätzen von Stammtorhüter Kevin Klier und Rückraumspieler Robin Egelhof. Beide Spieler werden von Rückenproblemen geplagt, die Ergebnisse einer MRT-Untersuchung standen bei Redaktionsschluss noch aus. Den Platz zwischen den Pfosten würde Henning Huber übernehmen, der seine Sache beim 23:22-Erfolg in Gelnhausen ausgezeichnet machte. Nach seiner Einwechslung ließ der 20-Jährige zwischen der 49. und 59. Minute kein Gegentor zu und wehrte insgesamt sieben Bälle ab.

Alle Spiele im Internet

Alle Spiele der Dritten Handball-Bundesliga werden ab dieser Saison zum Preis von 4,50 Euro pro Spiel auf der Internetplattform Sportdeutschland.TV übertragen.

So spielen sie

TuS Dansenberg: Klier (?)/Huber (Tor), Claussen, Bösing, Rose, Schwenzer, Holstein, Kiefer, Serwinski, Megalooikonomou, Röller, Dettinger, Guden, Egelhof (?)