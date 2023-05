Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Torpedo-Gruppe, Händler von Neu- und Gebrauchtwagen und Betreiber von Werkstätten, wechselt ihren Besitzer: Das Kaiserslauterer Familienunternehmen in vierter Generation wird an die Hedin Mobility Group, ein Unternehmen mit Sitz im schwedischen Mölndal, verkauft. Die Mitarbeiter wurden am Montag darüber informiert.

Insgesamt beschäftigt die Torpedo-Gruppe etwa 1260 Mitarbeiter in Beratung, Verkauf und Service. Sie ist an 21 Standorten in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Baden-Württemberg