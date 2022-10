Der neue Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums, Thorsten Hemmer, wurde bei der Herbsttagung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland des Verbands der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) vergangene Woche erstmals in den Vorstand gewählt. Sein Vorgänger, Peter Förster, der bisherige Vorsitzende der Landesgruppe, ist seit 1. Oktober im Ruhestand und stellte sich nicht zur Wiederwahl. Neuer Vorsitzender der Landesgruppe ist Christian Weiskopf vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. Im VKD engagieren sich Mitglieder, die in der oberen Management-Ebene der Krankenhäuser, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen sowie Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) tätig sind. Aufgabe des Verbandes ist es unter anderem, die Interessen der Mitglieder und der Krankenhäuser in der Öffentlichkeit zu vertreten.