Wie fühlt es sich an, vor einer Kamera zu stehen und genau das zu machen, was man nicht kann, während andere es sehen können? RHEINPFALZ-Redakteurin Maria Huber hat es ausprobiert. Sie hat auf eines der Onlineangebote geklickt, mit dem die TSG Kaiserslautern ihren Mitgliedern hilft, trotz Lockdown fit zu bleiben, und hat etwas erwischt, was ihr ihre Grenzen gezeigt hat.

„4Streatz meets Tabata“. Was hab’ ich mir da nur eingebrockt? Okay, was auch immer passiert, ich bin selbst schuld. Ich habe gesagt, ich mache alles mit, was ein bisschen Action hat.