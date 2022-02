Am Freitag ist der Europäische Tag des Notrufs 112 – passend am 11. Februar, 11.2. Damit soll auf die Telefonnummer aufmerksam gemacht werden. Die Notrufe aus der Westpfalz gehen in Kaiserslautern in der Integrierten Leitstelle in der Feuerwache ein.

Mit dem Tag des europäischen Notrufs soll die lebensrettende Rufnummer noch bekannter gemacht werden, erläutert die bei der Stadtverwaltung unter anderem für das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz zuständige Pressesprecherin Nadin Robarge. Außerdem sollen an dem Tag die zuständigen Behörden daran erinnert werden, ihre Notrufzentralen entsprechend auszurüsten. Der Euronotruf 112 ist europaweit kostenlos, und in vielen Ländern – unter anderem in Deutschland – ist damit flächendeckend immer die nächstgelegene Leitstelle zu erreichen. Von dort aus werden alle Hilfeersuche entgegengenommen und je nach Notfall die Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz zentral alarmiert und disponiert.

112 für akute Fälle

Robarge: „Die Notrufnummer 112 ist für alle akuten oder gar lebensbedrohlichen Notfälle gedacht, bei denen ein Rettungswagen, ein Notarzt oder die Feuerwehr benötigt werden. Sind sich Anrufer nicht sicher, ob es sich um einen Notfall handelt, wählen sie trotzdem lieber die 112.“ Die Disponenten der Integrierten Leitstelle korrigieren dann gegebenenfalls die Einschätzung des Anrufers und könnten meist trotzdem weiterhelfen. „Gleichwohl ist zu erwähnen, dass der Missbrauch des Notrufes 112 prinzipiell strafbar ist und auch verfolgt wird“, warnt Robarge vor Scherzanrufen.

In Kaiserslautern können Notrufe laut Stadtverwaltung jederzeitig „zumindest in Deutsch und in Englisch abgesetzt werden“ – bei rund 60.000 Amerikanern in der Region wenig verwunderlich. Robarge: „Um der großen Anzahl amerikanischer Mitbürger den Einstieg in diesem Service zu erleichtern, ist die Integrierte Leitstelle Kaiserslautern aus den Mobilfunknetzen heraus auch unter der Nummer 911 vorwahlfrei erreichbar.“ Die 911 ist unter anderem in den Vereinigten Staaten die gängige Notrufnummer.

Notruf auch via App möglich

Laut Stadtverwaltung können Notrufe mittlerweile auch barrierefrei über die Notruf-App der Bundesländer, „nora - Notruf-App | Die offizielle Notruf-App der Bundesländer“ abgesetzt werden. Diese App ist kostenfrei downloadbar, bedarf aber einer Registrierung.

Seit 2005 ist die Integrierte Leitstelle Kaiserslautern die Notrufzentrale für die Landkreise Kaiserslautern, Kusel und den Donnersbergkreis, sowie die kreisfreie Stadt Kaiserslautern. Sie gehört zum Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz Kaiserslautern und ist in der Feuerwache untergebracht. Jährlich gehen laut Internetseite der Feuerwehr deutlich mehr als 100.000 Anrufe ein.