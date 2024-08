Klassiker wie „Mamma Mia“, aber auch die aktuelle Filmbiographie „Back to Black“ über die britische Sängerin Amy Winehouse sind von 2. bis 7. September auf dem Parkdeck des „K in Lautern“ zu sehen. Die Einkaufsgalerie lädt zusammen mit der Central City Cinemas zum zweiten Open-Air-Kino ein.

Über den Dächern der Stadt wird ab Montag, 2. September, an sechs aufeinanderfolgenden Abenden jeweils ein Film gezeigt. Der Open-Air–Bereich wird nach Mitteilung der Veranstalter mit zirka 300 Sitzplätzen ausgestattet sein und befindet sich auf der oberen Ebene des Parkdecks P2, im vierten Obergeschoss des „K in Lautern“ (in Richtung des St. Franziskus Gymnasiums). Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, die Vorführungen starten nach Einbruch der Dunkelheit gegen 20 Uhr.

Besucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort mit Popcorn, Getränken und Snacks zu versorgen. Wer es kuschelig mag, sollte sich eine Decke mitbringen. Tickets sind zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf von Dienstag bis Freitag jeweils ab 16.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag ab 14.30 Uhr im Kino Central City Cinema in der Münchstraße 8 erhältlich. Eintrittskarten gibt es darüber hinaus an der Abendkasse – solange der Vorrat reicht.

Zweites Open-Air-Kino nach 2019

Zum zweiten Mal nach 2019 richten das „K in Lautern“ und das Central City Cinema in Kooperation die Veranstaltung aus. Sie versprechen „echtes Open-Air–Feeling in der Lautrer Innenstadt“ und ein „abwechslungsreiches Filmprogramm“. Center-Managerin Sabine Friedrich: „Wir freuen uns, ein außergewöhnliches Event nach Kaiserslautern zu bringen. Open-Air-Kino mitten in der City mit einem grandiosen Ausblick über die Dächer von Kaiserslautern – ein einmaliges Feeling“.

Infos

Das Programm: Montag, 2. September, Mamma Mia; Dienstag, 3. September, Liebesbriefe aus Nizza; Mittwoch, 4. September, Greatest Showman; Donnerstag, 5. September, Wo die Liebe hinfällt; Freitag, 6. September, Alles steht Kopf 2, Samstag, 7. September, Back to Black.



Weitere Infos auf der Internet-Seite des „K in Lautern“.