Ein Mann und eine Frau gerieten in einem Bus des Schienen-Ersatzverkehrs von Lauterecken nach Kaiserslautern am Sonntagnachmittag in Streit. Als die beiden am Hauptbahnhof ausstiegen, eskalierte die Situation. Zunächst hielt der Unbekannte die 19-Jährige fest und schlug ihr dann ins Gesicht, berichtet die Polizei. Im Anschluss machte sich der Angreifer mit einem Begleiter aus dem Staub. Der Täter ist zwischen 18 und 25 Jahre alt. Er hat dunkle Haut und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er schwarze Jogginghosen, eine schwarze Mütze und ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegengenommen.