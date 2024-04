Die Anmeldung für die 16. Auflage des Stadtradelns in Kaiserslautern ist ab sofort möglich. Am 6. Juni wird die Aktion auf dem Rathausvorplatz eröffnet – in diesem Jahr mit einem neuen Schirmherr.

Mit einem Rekordergebnis war das Stadtradeln im vergangenen Jahr zu Ende gegangen. 1514 Radler waren knapp 300.000 Kilometer geradelt. Ein Ergebnis, das Baudezernent Peter Kiefer, den damaligen Schirmherren, stolz machte, konnten so doch 48 Tonnen CO 2 eingespart werden. Kiefer hatte damals angekündigt, in diesem Jahr wieder dabei zu sein. Die Schirmherrschaft hat 2024 aber zum ersten Mal sein Nachfolger Manuel Steinbrenner inne. „Der bundesweite Wettbewerb ist sicherlich nicht nur bei mir fest im Terminkalender eingetragen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen Radfahrenden die Fahrradinfrastruktur der Stadt noch besser kennenzulernen“, erklärt der Beigeordnete.

21 Tage in die Pedale treten

Die 16. Auflage des Stadtradelns in Kaiserslautern findet vom 6. bis 26. Juni statt. Drei Wochen lang kann dann für den Klimaschutz, die Förderung des Radverkehrs und die eigene Gesundheit wieder kräftig in die Pedale getreten werden, teilt die Stadt mit. Bau- und Umweltdezernent Steinbrenner hofft auf eine große Teilnehmerzahl bei seiner ersten Stadtradeln-Aktion in Kaiserslautern. Das Stadtradeln wolle die Bedeutung des Radverkehrs in Städten weiter in den Fokus rücken. „Daher hoffe ich natürlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Aktion nutzen und damit zeigen, dass der Radverkehr in Kaiserslautern weiter zunimmt.“

Wieder kostenlose Radtouren im Angebot

Ziel des Stadtradelns ist es laut Stadt, so oft wie möglich das Auto stehenzulassen und stattdessen das Fahrrad sowohl im Berufsverkehr als auch in der Freizeit zu nutzen. Dazu kann man sich einem bestehenden Team anschließen oder selbst ein Team mit der Familie, Freunden oder den Kolleginnen und Kollegen gründen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der Radfahrverein Mehlingen sowie die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen/Evangelische Allianz Kaiserslautern bieten während des Stadtradelns wieder zahlreiche kostenlose Radtouren an, so die Stadt. Mit der Stadtradeln-App können die zurückgelegten Strecken und Kilometer einfach erfasst werden.

Einer besonderen Herausforderung stellen sich die Stadradeln-Stars: Sie werden während des 21-tägigen Aktionszeitraums kein Auto von innen sehen, also weder selbst Pkw fahren, noch sich darin mitnehmen lassen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Laut Steinbrenner habe sich auch in diesem Jahr eine Bürgerin gefunden, die als Stadtradeln-Star Botschafter für diese Aktion sein wird. Einen Namen nennt Steinbrenner noch nicht. Wer Interesse hat, ebenfalls Stadtradeln-Star zu werden, kann sich per E-Mail an stadtradeln@kaiserslautern.de oder unter Telefon 0631 3652526 bei der Stadtverwaltung melden.

Info

Der Startschuss zum Stadtradeln fällt am 6. Juni um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz mit vier geführten Touren.



Weitere Informationen rund um die Aktion, die Teilnahme und die Anmeldung gibt es unter stadtradeln.de/kaiserslautern.