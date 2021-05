Die Stimmen zur Sporthelden-Wahl der RHEINPFALZ Kaiserslautern sind ausgezählt, und das Ergebnis ist eindeutig: Mit überwältigender Mehrheit wurde der SV Katzweiler zum Sporthelden der Coronakrise gewählt. Platz zwei geht an das neue Team des Schwimmsportklubs Kaiserslautern, Dritter wurde Benjamin Paul, Bambinitrainer des FV Kindsbach. Aber auch die anderen sieben Kandidaten gehen nicht leer aus.

Es ging spannend zu bei der Wahl. Dass der SV Katzweiler mit seinem Corona-Run den anderen Kandidaten den Rang ablaufen würde, war recht schnell klar, aber auf den Plätzen dahinter gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Treppchenplätze. Am Ende setzte sich das neue Trainer- und Vorstandsteam des Kaiserslauterer Schwimmsportklubs (KSK) durch mit seinen Trockenübungen für die Schwimmer aus allen Bereichen. Benjamin Paul, der sich darum bemüht hatte, die Fußballkinder des FV Kindsbach auch ohne richtige Trainingsmöglichkeit bei Laune und motiviert zu halten, kletterte auf den dritten Platz.

Die Idee

Die Idee der RHEINPFALZ, alternativ zur Ehrung der Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres in diesem Jahr einmal andere Helden auszuzeichnen, kam an. Hintergrund für die Wahl war, dass mangels Sportereignissen und Wettbewerben die sonst übliche Bewertung schwierig geworden wäre. Zu Corona-Zeiten ist nun mal einiges anders. Vielerorts ist Sport schwer oder fast nicht möglich. Damit doch was geht und sich die Menschen bewegen und ihrem geliebten Hobby in irgendeiner Form nachgehen können, gibt es unzählige Helden im Hintergrund, die meist ehrenamtlich alles dafür tun, dass der Sport am Leben bleibt. Genau diese Menschen sollen bei der Ehrung ausgezeichnet werden.

Wir haben zahlreiche Vorschläge erhalten, zehn davon ausgewählt und zur Abstimmung freigegeben. Die Resonanz war überwältigend: 2538 Stimmen sind online und per Coupon eingegangen. 2275 stimmten über die RHEINPFALZ-Homepage ab, 263 über den Coupon, der in der Zeitung zu finden war.

Die Gewinner

546 von ihnen wählten den SV Katzweiler, der mit seinem Corona-Run nicht nur die Fußballer bewegt hatte. Das ganze Dorf lief mit, sammelte Kilometer und Spenden. Stolze 14.100 Euro kamen am Ende für soziale Einrichtungen zusammen. Die ursprüngliche Idee war einmal, 1000 Euro zu sammeln ...

Das neue Trainer- und Vorstandsteam der Kaiserslauterer Schwimmer sammelte 338 Stimmen für sein Alternativtraining in der Zeit ohne Schwimmmöglichkeiten. Online und mit viel Kreativität kümmerte sich das Team um die Jüngsten genauso wie um die Wettkampfschwimmer oder die Synchronschwimmer.

Benjamin Paul wurde für sein Engagement für die jungen Fußballer des FV Kindsbach mit 337 Stimmen belohnt. Der Familienvater ist mit Leib und Seele Trainer, schaffte es, die Jüngsten mitzureißen, auch online, unternahm mit ihnen virtuelle Safaris durchs Wohnzimmer, schickte ihnen Technikübungen per Video und motivierte sie mit Filmchen, die er aus den von ihnen eingesandten Sequenzen zusammenschnitt.

Die Stimmverteilung

Knapp dahinter auf Platz vier mit 312 Stimmen landeten die Trainerinnen der TSG Kaiserslautern, Korinna Diehl, Fenja Keller und Marie Schwager, die sich in der Coronakrise immer wieder was Neues ausdachten für die zahlreichen Abteilungen des großen Vereins. Turnerin Annette Weisenstein, die ein ehemaliges Kinderzimmer umgebaut hatte zum Sendestudio für Turnübungen, kam auf 294 Stimmen. Das Team des Otterberger Fitnessstudios Femlounge, das die Sportler mit Videos und Motivationsnachrichten dazu animierte, dranzubleiben und sich fit zu halten, bekam 291 Stimmen. Volleyballtrainer Jochen Zimmermann, der mit Kalorienchallenges Volleyballer unterschiedlicher Vereine im Wohnzimmer trainierte, kam auf 116 Stimmen. Für die Kaiserslauterer Bewegungsmanagerin Jennifer Höning, die die Menschen mit kreativen Bewegungstipps dazu bringt, in Bewegung zu bleiben und rauszugehen, gab es 113 Stimmen. Sergio da Costa Pinto, der sich für den Tennisnachwuchs engagiert, für die TSG Kaiserslautern, den Tennisverband und den Sportbund Pfalz arbeitet, bekam 97 Stimmen. Das Judoteam des JSV Kaiserslautern wurde 94 Mal angeklickt und angekreuzt.

So geht es weiter

Zur Belohnung gibt es für alle Teilnehmer Geldpreise, gestiftet von der Sparkasse Kaiserslautern und der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Die ersten Drei werden noch mal gesondert geehrt, bekommen größere Preise. Wann und wie genau das abläuft, klären wir noch mit den Kandidaten. Es wird dazu auch wieder ein Video geben. In den nächsten Tagen wird außerdem der Gewinner des Tablets gezogen und informiert, das die RHEINPFALZ unter allen Abstimmern verlost. Danke fürs Mitmachen. 2538 Teilnehmer sind wirklich beeindruckend. Die Kandidaten, die jetzt oben stehen, stehen stellvertretend für alle, die in Corona-Zeiten zum Helden geworden sind.