Die U17-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern gastieren am kommenden Mittwoch beim Tabellenführer aus Köln. Mit dem Namensvetter aus der Domstadt gilt es noch eine Rechnung zu begleichen.

Platz zwei in der Gruppe G der U17-DFB-Nachwuchsliga: So lautet die zufriedenstellende Platzierung der B-Junioren des FCK. Nun steht gegen den Spitzenreiter aus Köln die nächste große Aufgabe bevor. Aufgrund der bitteren 1:2-Niederlage im Hinspiel gibt es für die Lauterer noch eine Rechnung zu begleichen. Trainer Maurizio de Vico ist mit der aktuellen Situation rundum zufrieden. In der vergangenen Woche bildete sich der Coach weiter.

Gute Ausgangslage bestätigen

Noch fünf Spiele sind zu spielen. Dann ist jedenfalls die erste Hälfte der laufenden Saison vorbei. Und nach der Winterpause wird es in einer neuen Gruppenkonstellation weitergehen. Im Idealfall sollten die Lauterer in ihrer Gruppe G auf einem der ersten drei Plätze abschließen. Denn dann wird es für die Pfälzer nach der Winterpause sicher in der Liga A weitergehen. Und folglich würde sich das Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel eben auch mit den besten Drei der Parallel-Gruppen messen. Dafür sind die Lauterer aktuell auf dem besten Weg. Falls das Blatt sich wendet, geht es allerdings in der Liga B weiter. Doch ein aktueller zweiter Platz spricht für eine aussichtsreiche Ausgangslage.

Vorne treffsicher, hinten stabil

17 Punkte holten die Lauterer aus den bis zum jetzigen Zeitpunkt neun ausgetragenen Spielen in Deutschlands höchster Jugendliga. Dabei erzielte der FCK insgesamt 22 Tore und hält damit zusammen mit dem Rivalen aus Mainz den höchsten Wert der Liga. Auch hinsichtlich der Gegentore haben sich die Lauterer gezielt weiterentwickelt. Denn in den letzten beiden Partien fing sich der 1. FC Kaiserslautern lediglich einen Gegentreffer ein.

Anfang Oktober fertigte der FCK die gastierende Alemannia aus Aachen mit 4:1 ab. Dabei klappte es mit dem Toreschießen zwar erst nach der Pause. Denn trotz hoher Dominanz im ersten Abschnitt verpassten es die Lauterer, ins Gästetor einzunetzen. Doch binnen 15 Minuten stellten die spielfreudigen Nachwuchskicker des FCK nach der Pause auf 3:0 und spielten die bis zum Schlusspfiff immer hektischer werdende Partie mehr oder weniger souverän runter.

Aus Hinspiel-Fehlern lernen

Im Anschluss war aufgrund der Länderspielpause spielfrei. Die Mannschaft nutzte die Zeit für hochkonzentrierte Trainingseinheiten und ein wenig Auszeit am Wochenende. Und Trainer Maurizio de Vico bildete sich bei einem Lehrgang der A+-Trainerlizenz in Lembruch weiter. Vergangenen Freitag stieß er allerdings wieder zum Mannschaftstraining dazu.

Nun gilt es gegen den Effzeh zu bestehen. Ende August gastierte dieser bereits auf dem Fröhnerhof. Und der aktuelle Spitzenreiter raubte den Roten Teufeln dabei regelrecht drei Punkte. Grund dafür war fehlende Konzentration am Ende des Spiels. Die Partie war nämlich relativ ausgeglichen. Doch die Lauterer hatten etwas mehr vom Spiel und führten folgerichtig bis zur 79. Spielminute verdient mit 1:0. Und dann geriet die Heimshow aus den Fugen. Zwei laut de Vico „billige Aktionen“ avancierten zum Gästesieg. In beiden Fällen wurde eine Flanke von rechts in den Sechzehner gespielt. Die Lauterer Verteidigung war viel zu passiv. Letztlich ging der FCK leer aus. Und das gilt es im Rückspiel zu vermeiden. „Wir wollen ein gutes Spiel machen und drei Punkte holen“, blickt de Vico zuversichtlich nach vorne.