Comedian Simon Stäblein gastierte mit seinem dritten Soloprogramm „Ich schmeiß mich weg!“ am Samstag in der ausverkauften Schreinerei des Kulturzentrums Kammgarn und hinterließ ein restlos begeistertes Publikum. Kulturkrisen-Gedanken lösen sich da in Wohlgefallen auf.

Ein vorwiegend jugendliches Publikum bevölkerte die ausverkaufte Schreinerei der Kammgarn und war bis zum letzten Sketch restlos begeistert: