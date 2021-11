Am Sonntag (14 Uhr) ist Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken zu Gast bei den Fußballfrauen des SC Siegelbach. Dabei wird das Ziel der Pfälzer vor allem Schadensbegrenzung sein.

Fünf Spiele, drei Tore und noch kein einziger Sieg: So lautet die traurige Bilanz des Siegelbacher Frauenteams. In der Tabelle ist zurzeit nur eine Mannschaft schlechter, Fortuna Göcklingen. Das Team von Trainer Jesse Schaaf liegt mit nur einem Punkt auf dem zwölften Platz der Regionalliga Südwest. „Wir haben nichts zu verlieren“, betont Schaaf mit Sicht auf das kommende Spiel, denn der ehemalige Zweitligist aus Saarbrücken führt nicht wenig überraschend am anderen Ende die Tabelle an.

Um ersehnte Punkte zu ergattern, muss Siegelbach nicht nur die Torflaute der letzten Spiele überwinden, sondern auch die starke Offensive der Gäste ausschalten. Diese trafen durchschnittlich fünf Mal pro Spiel, weshalb ein Gegentor schwer zu vermeiden sein wird. Insbesondere vor Nadine Anstatt, der führenden Torjägerin, sollte sich die Siegelbacher Defensive in Acht nehmen.

Kapitänin fehlt

Trotz allem wird es sehr schwierig für die Frauen aus Siegelbach, denn bisher war noch keine Mannschaft in der Lage, die Erstplatzierten zu schlagen. Als klarer Favorit könnten diese ihre Erfolgsserie ausbauen und den dritten Sieg in Folge einfahren. Die Kapitänin der Siegelbacherinnen, die laut ihrem Trainer schwer zu ersetzen ist, fehlt. Schaaf bleibt dennoch positiv: „Sie sollen erst mal den Kampf annehmen und befreit aufspielen.“

Ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht für die Heimmannschaft dennoch: Der SV Dirmingen, der nur einen Punkt vor dem SCS liegt, konnte als Außenseiter gegen Saarbrücken einen Punkt erzielen. Trotzdem bräuchten die Siegelbacherinnen am Wochenende ein kleines Wunder, um gegen die erfahrene Saarbrücker Mannschaft erfolgreich zu sein.